У вівторок, 2 серпня, може відбутися візит Ненсі Пелосі на Тайвань. Спікер Палати представників США планує відвідати острів, попри погрози Китаю та застереження Білого дому про небезпеку поїздки.

Час та програма візиту

Ненсі Пелосі має намір відвідати острів Тайвань 2 серпня. ЗМІ повідомляють, що її літак приземлиться в аеропорту Суншань у Тайбеї о 22:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом).

Пелосі зупиниться на ніч у готелі Grand Hyatt. Вранці 3 серпня у законодавчій раді відбудеться її зустріч із керівництвом Тайваню, у тому числі з лідером уряду Цай Інвень.