Окупанти вдарили по цивільним об'єктам у Харківській області [ Редагувати ]
Вночі на вівторок, 2 серпня, окупанти обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області. Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Постраждала виключно цивільна інфраструктура.
Подробиці:
- В Чугуївському районі зранку окупанти влучили в одне із виробництв. Як наслідок - зруйновані будівлі та потужності.
- В с. Циркуни пошкоджено житловий будинок.
- Ворог кілька разів завдавав ударів по Черкаських Тишках, були влучання по відкритих територіях: окупанти знищили готельно-ресторанний комплекс, пошкодили господарчі будівлі та хвойні насадження.
- В Богодухівському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене фермерське господарство, рятувальники ліквідували пожежу.
Постраждалих унаслідок російських обстрілів Харківської області цієї ночі не було.
На лінії зіткнення в області тривають бойові дії.
Як наголосив очільник області, наші захисники продовжують тримати свої позиції та знищувати живу силу та техніку ворога.
Минулої доби окупанти здійснили висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, однак відступили після удару ЗСУ по позиціях окупантів.
по темі
У вівторок вранці, 2 серпня, окупанти завдали мінометного удару по трьох громадах у Сумській області
Вночі, 31 липня, внаслідок масованого обстрілу Миколаєва загинула одна людина, ще дві отримали поранення
У неділю, 31 липня, Миколаїв піддався масованому обстрілу
У п'ятницю вранці, 29 липня, окупанти обстріляли спальний район Миколаєва
Окупанти продовжують обстріли Донецької області