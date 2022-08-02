Китайські винищувачі пролетіли над умовною лінією розмежування з Тайванем перед очікуваним візитом спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, окрім китайських військових, літаків біля лінії розмежування було помічено військові кораблі китайської армії.

Одне з неназваних джерел Reuters назвало такий крок з боку Пекіна "дуже провокаційним". Воно додало, що китайські військові літаки у вівторок, 2 серпня, вранці неодноразово підлітали до умовної лінії розмежування і поверталися назад. Тайванська авіація перебувала в стані бойової готовності неподалік.

Китайські військові кораблі продовжують перебувати поруч з умовним кордоном між Китаєм і Тайванем.

У заяві Міноборони Тайваню сказано, що воно має повне уявлення про провокації Китаю і буде направляти сили у відповідь на "ворожі загрози".