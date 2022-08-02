Перше судно із зерном з України трохи затрималося: що трапилося [ Редагувати ]
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Перше судно з українським зерном, яке 1 серпня вийшло з порту Одеси, знаходиться на шляху до Стамбула. Воно прибуде в порт сьогодні близько півночі.
Про це повідомляє Reuters.
Озджан Алтунбудак, представник Туреччини в координаційному центрі, створеному для нагляду за відновленням експорту українського зерна, заявив, що судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне стане на якір в Стамбулі у вівторок увечері.
За його словами, поки єдиною проблемою була невелика затримка через погану погоду. Корабель, на борту якого знаходиться 26 527 тонн кукурудзи, повинен був прибути в Стамбул близько півночі за місцевим часом.
Потім судно буде оглянуто турецькими, українськими, російськими та офіційними особами ООН відповідно до умов Угоди про безпечний прохід, перш ніж продовжити шлях в ліванський порт Тріполі, запланований кінцевий пункт призначення.
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Президент Володимир Зеленський прибув до Одеси, де ознайомився з завантаженням українського збіжжя на судно-зерновоз для подальшого експорту. За словами Зеленського, Україна чекає від партнерів на відповідні сигнали щодо початку транспортування зерна. Експорт може розпочатися найближчими днями
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