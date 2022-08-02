Китай через візит Пелосі закрив своє небо поруч з Тайванем [ Редагувати ]
Китайська сторона закрила повітряний простір для цивільних літаків на східному узбережжі поруч з Тайванем.
Про це повідомляє China Briefing.
Повідомляється, що закрито повітряний простір в провінції Сяминь. Крім того, цивільний аеропорт Цюаньчжоу Цзіньцзян переданий під контроль Військово-повітряних сил Народно-визвольної армії Китаю.
Також повідомляється, що на тлі візиту спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань американська сторона розмістила авіаносець USS Ronald Reagan і великий десантний корабель USS Tripoli з винищувачами в міжнародних водах недалеко від східного узбережжя Тайваню.
по темі
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань
У вівторок, 2 серпня, Міністерство оборони Тайваню посилило рівень бойової готовності на тлі можливого візиту спікера Палати представників США
У вівторок, 2 серпня, може відбутися візит Ненсі Пелосі на Тайвань
Делегація конгресменів США на чолі зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі прибуде на Тайвань ввечері 2 серпня, а 3 серпня відвідає Законодавчий Юань (парламент острова). Про це повідомляють тайванські ЗМІ
Китай вважає Тайвань невід'ємною своєю частиною. А будь-які спроби допомогти республіці - замахом на власний суверенітет.