Зеленський розповів про ситуацію в Пісках та Авдіївці [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Ситуація з наступом російських військ у напрямку Пісків та Авдіївки (передмістя Донецька) перетворилася на справжнє пекло.
Про це повідомляє у зверненні президент Володимир Зеленський.
За його словами, українські військові роблять все для того, щоб противник постійно ніс все більш болісні втрат завдяки західним озброєнням, в тому числі HIMARS.
"Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі - Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Цього навіть не описати словами", - зазначив Зеленський.
Він додав, що щодня українські дипломати роблять все можливе, щоб Україна отримала ту зброю, яка допоможе зупинити російську орду.
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