На Донбасі ЗСУ знищили відому терористку Ольгу Качуру з позивним "Корса". Про це повідомляє голова окупаційної влади Горлівки Іван Приходько.

До 2014 року Качура служила в міліції Горлівки, мала звання підполковника. Після початку війни на Донбасі вона перейшла на бік Росії та приєдналася до формувань Безлера.

Ольга "Корса" Качура

У самопроголошеній "ДНР" "Корса" дослужилася до звання "полковника", командувала дивізіоном РСЗВ "Град". Саме вона винна в обстрілі міст Донбасу та загибелі мирних жителів. Заочно було засуджена українським судом до 12 років ув'язнення.

Ольга "Корса" Качура

Як повідомляли "Подробиці", ЗСУ ліквідували командира 331-го парашутно-десантного полку РФ.