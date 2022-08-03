На Донбасі ліквідували командира дивізіону "Градів" "Корсу" (фото) [ Редагувати ]
На Донбасі ЗСУ знищили відому терористку Ольгу Качуру з позивним "Корса". Про це повідомляє голова окупаційної влади Горлівки Іван Приходько.
До 2014 року Качура служила в міліції Горлівки, мала звання підполковника. Після початку війни на Донбасі вона перейшла на бік Росії та приєдналася до формувань Безлера.
Ольга "Корса" Качура
У самопроголошеній "ДНР" "Корса" дослужилася до звання "полковника", командувала дивізіоном РСЗВ "Град". Саме вона винна в обстрілі міст Донбасу та загибелі мирних жителів. Заочно було засуджена українським судом до 12 років ув'язнення.
Ольга "Корса" Качура
Як повідомляли "Подробиці", ЗСУ ліквідували командира 331-го парашутно-десантного полку РФ.
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