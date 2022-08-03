Українські військові знищили російський "Метеорит" [ Редагувати ]
Бійці Збройних сил України знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит" в Харківській області.
Про це повідомляє 112 Бригада тероборони міста Києва і Держспецзв'язку.
Військові 112 Бригади Сил тероборони ЗСУ спільно з артилеристами 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка вистежили і знищили російську УР-77.
Українські військові зазначають, що "Метеорит" - це рідкісний трофей. Вони показали процес "полювання" на відео.
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