Порт Миколаєва може приєднатися до експорту зерна: що для цього треба [ Редагувати ]
До повномасштабного вторгнення порт Миколаєва забезпечував експорт близько 25% аграрної продукції. Про це розповів заступник Міністра інфраструктури Юрій Васьков, пише "Радіо Свобода".
Так, порт Миколаєва мають намір приєднати до ініціативи з експорту зерна.
Це дуже важливий транспортний агрохаб, без роботи якого теж буде досить складно забезпечити ритмічне відвантаження агропродукції. Тому, реагуючи на цей попит аграрію, ми розглядаємо можливість ініціювати перед ООН і Туреччиною додавання Миколаєва до цієї ініціативи.
Він вказав, що це може статися не менше ніж через місяць після того, як вже буде системно працювати коридор з портів Одеського регіону, але це безпосередньо залежить від військової обстановки.
Крім того, він нагадав, що з 24 лютого 80% експортних та імпортних потужностей не працюють через війну.
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