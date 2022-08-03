До повномасштабного вторгнення порт Миколаєва забезпечував експорт близько 25% аграрної продукції. Про це розповів заступник Міністра інфраструктури Юрій Васьков, пише "Радіо Свобода".

Так, порт Миколаєва мають намір приєднати до ініціативи з експорту зерна.

Це дуже важливий транспортний агрохаб, без роботи якого теж буде досить складно забезпечити ритмічне відвантаження агропродукції. Тому, реагуючи на цей попит аграрію, ми розглядаємо можливість ініціювати перед ООН і Туреччиною додавання Миколаєва до цієї ініціативи.

Він вказав, що це може статися не менше ніж через місяць після того, як вже буде системно працювати коридор з портів Одеського регіону, але це безпосередньо залежить від військової обстановки.

Крім того, він нагадав, що з 24 лютого 80% експортних та імпортних потужностей не працюють через війну.