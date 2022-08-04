У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що не могли гарантувати безпеку українських військових, які виходили з заводу "Азовсталь", і "заздалегідь пояснили це сторонам". Про це йдеться в заяві організації.

Ми не гарантували безпеку військовополонених, які потрапили в руки ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків військових дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених.

У Червоному Хресті кажуть, що були "нейтральним посередником" задля безпечного виходу військових із "Азовсталі" у координації зі сторонами конфлікту. Також організація записала всю інформацію про полонених за умови, що згодом буде дозвіл їх відвідувати.

Після загибелі українських полонених в Оленівці Червоний Хрест запросив доступ до колонії та місць, де лікують постраждалих або куди могли перевезти тіла. МКЧХ також запропонував підтримати евакуацію поранених та безплатно передати медикаменти. Але росія досі не відповіла на жодну з пропозицій.

У Червоному Хресті розповіли, що відвідували Оленівку один раз, у травні, щоб доставити цистерни з водою. Але тоді вони не мали доступу до військовополонених, яких утримували на індивідуальній основі.