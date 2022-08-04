Що потрібно Україні для укріплення переговорної позиції: у Зеленського дали відповідь [ Редагувати ]
Україна зможе повернутися за стіл переговорів з росією після укріплення позицій на полі бою. Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.
Для цього українським військовим потрібна зброя.
Він заявив, що "правильна" переговорна позиція містить чотири складові. Серед них:
- далекобійна артилерія, РСЗВ та ATACMS для знищення логістики росіян;
- засоби ППО та ПРО для захисту міст;
- ударні безпілотники;
- броньована техніка для контрнаступів ЗСУ.
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