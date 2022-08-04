Україна зможе повернутися за стіл переговорів з росією після укріплення позицій на полі бою. Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

Для цього українським військовим потрібна зброя.

Він заявив, що "правильна" переговорна позиція містить чотири складові. Серед них: