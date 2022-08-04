Савіку Шустеру заборонив в'їзд в Україну на три роки [ Редагувати ]
Журналісту та телеведучому Савіку Шустеру заборонили в'їзд до України на три роки. Про це повідомляє "Страна".
За словами джерела, Савіка Шустера внесли до так званого "червоного списку".
Тобто по ньому встановлено "маячок" повідомлення, за яким співробітник прикордонної служби повинен буде зупинити Шустера на кордоні і не впустити його в Україну, на підставі режиму військового стану та наявності у Шустера громадянства іншої країни. Простіше кажучи, по ньому дана установка не впускати у країну як іноземця - без пояснення причин.
по темі
В ніч на 4 серпня окупанти випустили по Одеській області ракету "Онікс"
Депутат Херсонської облради Сергія Хланя розповів про те, що слова російських окупантів, що вони нібито "відремонтували" Антонівський міст у Херсонській області є фейком
У лісі Київської області затримано групу чоловіків, які підозрюють, що це ворожа ДРГ
Українські бійці продовжують стримувати штурми російської армії на Донбасі
Білоруський військовий контингент візьме участь у стратегічному командно-штабному навчанні "Схід-2022"