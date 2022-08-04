Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що Amnesty International створює фальшивий баланс між жертвою та злочинцем.

За його словами, правозахисній організації варто зайнятися донесення правди щодо війни та воєнних злочинів росії.

Так, правозахисна організація Amnesty International звинуватила Україну в нібито порушені закони ведення війни. Нібито наші військові ставлять під загрозу життя цивільного населення, розміщують бойову техніку та озброєння у школах та лікарнях з метою відбити російський наступ.

Кулеба відповів:

Я вважаю її несправедливою (заяву Amnesty International, - ред.). Я розумію, що відповідь на критику Amnesty International скаже, що "ми критикуємо обидві сторони конфлікту". Але, давайте чітко домовимося про розуміння простих речей. Така поведінка Amnesty International, це не про пошук й донесення світові правди, це про створення фальшивого балансу між злочинцем, та жертвою.

За словами міністра, саме росія тисячами знищує цивільне населення, руйнує міста та території, коли українські бійці намагаються захистити країну та континент від окупантської навали.