Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що у випадку заморожування війни в Україні, країна перетвориться на нову КНДР з мільйонами заручників. Щоб цього не трапилось, Україні потрібна зброя.

Як виглядає ru-окупація півдня України? Фільтраційні концтабори. Масові арешти й тортури. Обмежена видача продуктів. Тотальний контроль. Жодних прав і свобод.

На його думку, "заморозити" війну - це отримати "нову КНДР з мільйонами заручників".