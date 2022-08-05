Що чекає Україну у разі "заморозки" війни: у Зеленського дали відповідь [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що у випадку заморожування війни в Україні, країна перетвориться на нову КНДР з мільйонами заручників. Щоб цього не трапилось, Україні потрібна зброя.
Як виглядає ru-окупація півдня України? Фільтраційні концтабори. Масові арешти й тортури. Обмежена видача продуктів. Тотальний контроль. Жодних прав і свобод.
На його думку, "заморозити" війну - це отримати "нову КНДР з мільйонами заручників".
Потрібна зброя, маємо негайно звільнити людей.
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