На кожну заборону від держави підприємливі громадяни відповідають сотнями лазівок для обходу обмежень. На жаль, так сталося і з воєнним станом. Чи не щодня правоохоронні органи викривають канали незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку. Такі послуги коштують недешево, тож користуються ними люди з середнім і високим рівнем доходів. Зокрема, представники IT-сфери.

Масова еміграція в IT

За даними IT Research Resilience, станом на травень-червень за кордон виїхало вже 50-57 тисяч ІТ-спеціалістів. Середній вік працівників галузі 31 рік, співвідношення чоловіків і жінок - 71% на 29%. З цього можна зробити висновок: серед тих, хто виїхав, чимало чоловіків призовного віку. І це в умовах воєнного стану, який діє в Україні з 24 лютого. Можливо, хтось з них виховує трьох або більше неповнолітніх дітей, не є військовозобов’язаним і мав усі законні підстави для виїзду. Проте суттєвий відсоток емігрантів, ймовірно, припав все ж на тіньові схеми виїзду.

Що стимулює IT-шників їхати з країни? По-перше, в них є кошти, щоби заплатити «сірим» перевізникам — середня місячна зарплата в галузі складає $2360. По-друге, компанії-роботодавці зазвичай пропонують релокацію зі збереженням посади та навіть орендують житло в нових країнах.

Водночас саме у IT-специалістів чи не найбільше причин залишатися в країні, навіть в умовах війни. У порівнянні з іншими ця галузь постраждала найменше. Згідно з дослідженням, дохід 73% опитаних або залишився на довоєнному рівні, або збільшився. Іноземні замовники продовжують платити зарплати в доларах чи євро — з нинішнім курсом у гривневому еквіваленті вони досягли просто-таки захмарних цифр. 85% опитаних IT-компаній повністю або майже повністю відновили ділову активність. Галузь в цілому демонструє зростання порівняно з 2021 роком.

Крім того, IT-газуль, на відміну від інших, має в Уряді ефективного лобіста - Міністра цифрових трансформацій Михайла Федорова, який постійно пропонує фахівцям преференції. Як-то дозволи на закордонні відрядження або взагалі звільнення від призову.

На початку березня Федоров закликав не мобілізувати айтівців до лав ЗСУ. Плюс до того, повідомлялося що Мінцифри розглядає можливість «бронювати» певних IT-фахівців під час мобілізації. І нарешті, в Верховній Раді розглядають законопроект №7484−1, який передбачає дозвіл чоловікам призовного віку, що працюють в ІТ, вільно виїжджати за кордон. Варто зауважити, що влада не демонструє такої турботи щодо представників інших професій. Їм не просто не пропонують преференцій, але подекуди навіть ускладнюють роботу. Згадати тільки ліміти від Нацбанку та справедливе обурення волонтерів.

Кейс MacPaw

Однак навіть за таких плюс-мінус «кімнатних» умов IT-шники покидають Україну. Політичний експерт і блогер Олексій Голобуцький опублікував скріншоти листування HR-менеджерки київської IT-компанії MacPaw з адміном одного з telegram-каналів, що організовує незаконний виїзд чоловіків за кордон. Клієнтка просить здійснити терміновий (протягом 2 тижнів) виїзд для 20-30 чоловіків до кінця війни. Адмін просить документи: копії внутрішнього та закордонного паспортів, ІПН, фотографії 3,5х4,5, номери військових квитків, якщо такі є.

Відповідно до наявної копії рахунку, компанія сплатила послуги для 27 своїх співробітників, які прямували зі Львова до Кракова. Цікаво, що підставою для виїзду в цьому конкретному кейсі стали довідки МСЕК (медико-соціальної експертної комісії). Такими довідками в Україні засвідчують групу інвалідності та ступінь втрати працездатності без встановлення інвалідності.

"Перетнути кордон айтівці намагаються как поодинці, так і цілими групами. Після чергового вилучення незаконних документів представники СБУ повідомили про своєрідний національний антирекорд. За словами правоохоронців, представник компанії MacPaw замовив «послугу з вивозу на термінове лікування в Польщу» одразу для 27 співробітників. За документами у кожного з них було виявлено рідкісне захворювання, яке вимагає невідкладної допомоги за межами України", — написав Голобуцький.

Власник компанії MacPaw Олександр Косован після оприлюднення блогером цієї інформації, виїзд своїх підлеглих за кордон спростував. "Цікаво дізнаватись про якісь казкові історії про мою компанію з таких джерел. Є хоч один доказ ваших слів, чи будемо в суді виясняти", — написав він під дописом Голобуцького.

Втім, за даними блогера, MacPaw не єдина IT-компанія, яка вирішила убезпечити своїх працівників від перспектив військової служби: "В базі даних так званих «утікачів» були виявлені заявки і готові документи на виїзд співробітників доволі відомих українських IT-компаній. Среди них PariMatch - 12 осіб, DataArt - 6 осіб, GlobalLogic - 14 осіб та Infopulse - 2 осіб". Встановити дотичність особи до компанії нескладно, адеж для оформлення використовують копії майже всіх документів.

Скільки коштує життя без війни

21 липня в Києві СБУ затримала 34-річного чоловіка, який організував незаконну схему переправлення громадян України призовного віку за кордон. Він продавав потенційним призовникам фіктивні документи. "За 1600 євро "клієнт" отримував підроблений студентський квиток, "документи" про зарахування особи у закордонному закладі освіти та псевдодовідку про відстрочку від призову", - йдеться в повідомлення.

Ділки шукають клієнтів через таргетовану рекламу в соцмережах, на сайтах оголошень типу OLX. Клікнувши на рекламу, користувач переходить у закритий telegram-каналі залишає заявку на вступ. Після обробки адміни пропонують варіанти.

Наприклад, канал зі скріншоту вище пропонує 4 опції.

1. "Білий квиток" - $1400. Клієнта ставлять на тимчасовий облік у військкоматі, потім оформлюють фіктивний висновок медкомісії про непридатність до військової служби. Усі документи оформлюються заднім числом.

2. "Волонтер гуманітарної місії" - $2000. Клієнтів обіцяють додати до бази водіїв "Шлях" для подальшого безперешкодного виїзду за кордон.

3. "Навчання" - $2400. Стільки коштує підроблений документ про навчання: студентський квиток або запрошення від вишу на навчання. Передоплата в даному випадку $1400, залишок - після перетину кордону.

4. "Лікування" - $1700. Клієнту видається довідка про проведення медико-соціальної експертизи та направлення до одного з лікувальних закладів за кордоном. При цьому діагноз має передбачати неможливість лікування в Україні.

Таких telegram-каналів насправді безліч. Ми не вказуємо назви, аби не сприяти незаконній діяльності. Чимало з них шахрайські - після отримання передоплати адміни блокують номер клієнта і просто зникають разом з грошима.

На момент написання статті тільки в одному з таких каналів було 50 тисяч підписників. Ми знайшли і менші - на 30 тис., 10 тис., тощо. Всі вони пропонують "легальний" спосіб виїхати з України на час війни. Серед "новинок" — проїхати державний кордон як пасажир, якого "навмисно ніхто не помітить".

Втім легального способу, окрім передбачених законодавством, не існує. В даному випадку ми не беремо до уваги моральний аспект ухилення від військової служби, а лише порушення норм чинного законодавства. Адже підробка документів карається кримінальним кодексом, як і свідоме їхнє використання. Ч.4 ст.358 ККУ передбачає покарання у вигляді штрафу 850 тис. грн, арешту на строк до шести місяців або обмеження волі строком до 2 років. Правоохоронцям відомо про схему та відповідні telegram-канали. За нашими даними, наразі СБУ спільно з Держприкордонслужбою опрацьовує клієнтську базу таких «сервісів». Не виключено, що після повернення цих громадян в Україні на них чекатиме неприємний сюрприз.