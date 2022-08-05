Окупанти вдарили по високовольтній лінії біля Запорізької АЕС [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
У п'ятницю, 5 серпня, російські військові знову влаштували провокацію - відкрили вогонь в бік Запорізької АЕС.
Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".
Внаслідок їхнього обстрілу о 14:30 зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчику ЗАЕС.
Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС - Запорізька ТЕС.
"Незважаючи на провокації росіян, ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалене рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції", - повідомляють в Енергоатомі.
Там додають, викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.
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