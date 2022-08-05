У п'ятницю, 5 серпня, російські військові знову влаштували провокацію - відкрили вогонь в бік Запорізької АЕС.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

Внаслідок їхнього обстрілу о 14:30 зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчику ЗАЕС.

Ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС - Запорізька ТЕС.

"Незважаючи на провокації росіян, ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалене рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції", - повідомляють в Енергоатомі.

Там додають, викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.