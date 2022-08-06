Сполучені Штати виступають за ліквідацію ядерної зброї у світі. Однак визнають, що є певні фактори, які заважають досягненню цієї мети.

Про це повідомляє заступник міністра оборони США Колін Кол під час виступу в ООН.

"Попри проблеми в поточній обстановці в області безпеки, Сполучені Штати будуть продовжувати взаємодію з іншими державами, що володіють ядерною зброєю, де це можливо, для зниження ядерних ризиків, і ми будемо робити це з реалістичними очікуваннями", - сказав посадовець.

За його словами, ядерному роззброєнню заважають повномасштабне вторгнення рф в Україну, а також ядерні загрози з боку Кремля.

Окрім цього, Кол додав, що на питання нерозповсюдження ядерної зброї чинить тиск: