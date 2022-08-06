США в ООН озвучили свою остаточну позицію щодо ядерної зброї [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Сполучені Штати виступають за ліквідацію ядерної зброї у світі. Однак визнають, що є певні фактори, які заважають досягненню цієї мети.
Про це повідомляє заступник міністра оборони США Колін Кол під час виступу в ООН.
"Попри проблеми в поточній обстановці в області безпеки, Сполучені Штати будуть продовжувати взаємодію з іншими державами, що володіють ядерною зброєю, де це можливо, для зниження ядерних ризиків, і ми будемо робити це з реалістичними очікуваннями", - сказав посадовець.
За його словами, ядерному роззброєнню заважають повномасштабне вторгнення рф в Україну, а також ядерні загрози з боку Кремля.
Окрім цього, Кол додав, що на питання нерозповсюдження ядерної зброї чинить тиск:
- модернізація та розширення ядерної зброї Китаєм;
- розробка ядерної зброї Іраном;
- підготовка нового ядерного випробування Північною Кореєю.
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