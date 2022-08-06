У Новій Каховці розстріляли колаборанта [ Редагувати ]
У Новій Каховці скоєно замах на заступника "голови Новокаховського ВЦА по лінії ЖКГ". Про це повідомляє місцевий портал "Мост".
Він перебуває у важкому стані.
Сусіди чули постріли, на місці були виявлені гільзи. В даний час заступник голови Гура знаходиться у важкому стані, вирішується питання про його екстрену евакуацію в Крим/
У мережі з'явилося відео з місця стрілянини. На ньому видно гільзи і червоні сліди, схожі на кров.
Cтароста Дніпрянського округу Віталій Гура став колаборантом і пішов працювати на гауляйтера Володимира Леонтьєва.
Стріляли в чергового зрадника у Новій Каховці pic.twitter.com/N0YAcpdIvV— МОСТ ХЕРСОН (@most_ks_ua) August 6, 2022
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