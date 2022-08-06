У Новій Каховці скоєно замах на заступника "голови Новокаховського ВЦА по лінії ЖКГ". Про це повідомляє місцевий портал "Мост".

Він перебуває у важкому стані.

Сусіди чули постріли, на місці були виявлені гільзи. В даний час заступник голови Гура знаходиться у важкому стані, вирішується питання про його екстрену евакуацію в Крим/

У мережі з'явилося відео з місця стрілянини. На ньому видно гільзи і червоні сліди, схожі на кров.

Cтароста Дніпрянського округу Віталій Гура став колаборантом і пішов працювати на гауляйтера Володимира Леонтьєва.