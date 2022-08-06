До лісу зась. Небезпека. Такі таблички зараз встановлені в багатьох регіонах, по периметру зелених зон. І ігнорувати їх не варто, каже мій колега Анатолій Журавльов. Чому? Дивіться в його сюжеті.

У мене фонарь, у мене єсть фонарь, свєчу!

Кадри з села Мила на Київщині. Минулого місяця літня жінка разом із чоловіком пішла до лісу, де наступила на протипіхотну міну. Врятувати постраждалу від вибуху не вдалося.

А ось - усе, що залишилося від спецтранспорту лісників на Житомирщині. Вони об'їжджали зелені насадження і натрапили на вибухівку колесами.

Віктор Бунечко, начальник Житомирської обласної військової адміністрації:

Дві людини попередньо загинули, шестеро отримали поранення. Тому я хочу нагадати, що в країні іде війна.

В умовах війни саме в лісах ворог нерідко ховає свою техніку. Саме в лісах точаться запеклі бої.

Після таких боїв у лісах залишається безліч вибухових пристроїв. Які несуть загрозу кожному, хто вирішить прогулятися серед дерев.

Рухаємося по дорозі, кудою хотіли проїхати ворожі війська до міста Чернігова.

Раніше ці лісові шляхи навколо міста Городня на Чернігівщині в Максима Левковича викликали лише теплі відчуття. Стежити за здоров'ям лісів - справа, якою чоловік займається роками.

Максим Левкович, головний лісничий Городнянського лісового господарства:

Місце роботи лісника і працівника будь-якого лісового господарства - це не кабінет, а це лісовий масив. Це була буденна наша справа - пересування по цій дорозі. Ми робили свою роботу. Або ж це їхали контролювали, які там види рубки.

Та наприкінці лютого під загрозою опинилися і можливість займатися улюбленим ділом, і взагалі життя Максима. Звідси до кордону з білоруссю - всього лише кілька десятків кілометрів.

Русские танки едут на Чернигов. Город Городня.

До міста Городня ворожі війська зайшли у перший день повномасштабного вторгнення росії. Втім жителі раз у раз нагадували рашистам, що господарі тут - українці.

Слава Україні! - Героям Слава! - Україна понад усе! - Смерть ворогам!

А на цих кадрах - розбита ворожа техніка, що розташовувалася в навколишніх лісах. Десятки рашистських машин наші захисники знищили 26 лютого.

Куда приїхали, тут і остануться, бл***.

А ось те саме місце зараз. Тоді вибухові хвилі частково пошкодили чимало будівель Городнянського лісгоспу.

Максим Левкович, головний лісничий Городнянського лісового господарства:

Сама адмінконтора, гаражі складські приміщення, столярна майстерня. Саме зараз ми знаходимося на місці, де була гостиниця підприємства. Коли приїжджають інші колеги з інших підприємств, вони тут розміщалися і знаходилися.

А ми рухаємося далі. Туди, де рашисти облаштовували свої позиції під час наступу на Чернігівщину.

Будь-яка дорога таку становить пересторогу, по якій раніше пересувалися, а зараз пересуваємося з якоюсь обережністю… Ця пересторога в перші дні, коли рашисти виїхали, була вдвічі більшою.

Хоть ця дорога пройдена нашими саперами, але ж ми не можемо давати такі 100% гарантії, що тут нічого не залишилося. Адже бачимо бліндажі. А щось там з карману випало - на нього не звернули увагу? Звичайно, що потрібно бути надзвичайно обачними.

Анатолій Журавльов, кореспондент:

Коли спостерігаєш таку картину, виникає думка, що жити для окупантів в непотребі - звична справа. Ось ці купи сміття ворожі солдати залишили біля місця, де їли. Ось такий вигляд має їхній імпровізований стіл.

В окупації Городня жила понад місяць. Тож навколишня зелена зона, якою так любили прогулюватися місцеві, й досі становить небезпеку, наголошують лісівники. Цей залишок ракети "Точка-У" вони знайшли кілька тижнів тому. На Чернігівщині заборонено відвідування лісів. Та альтернатива є.

Максим Левкович, головний лісничий Городнянського лісового господарства:

Є рекреаційні пункти, яких в лісгоспі наразі дев'ять штук. Тут можна і розпалити багаття, тут можна посидіти і взагалі поспілкуватися з природою.

Вхід до таких зон - безплатний. Лісівники закликають українців не ризикувати життям і відмовитися від лісових прогулянок. Це вкрай важливо зараз - перед початком сезону грибів та ягід. Цьогоріч фахівці радять його пропустити. Адже будь-який похід до колись тихої зеленої зони може стати останнім. Через смертоносні сюрпризи, які рашисти залишили по собі в українських лісах.