У пошуках прихистку. Кілька днів тому Міністерство внутрішньої безпеки США відзвітувало: прийняли у Штатах сто тисяч українських біженців, виконавши таким чином обіцянку, яку дав президент Байден. А він публічно назвав саме таку цифру. Але що тепер? Чи будуть і надалі "відчинені двері" для тих, хто втік від війни? І що роблять американці для тих, хто покинув свій дім, але перебуває в Європі? Про це - особлива думка топчиновниці Державного департаменту США, яка відповідає за американську допомогу біженцям по всьому світу. І є ключовою фігурою у координації допомоги українцям. Інтерв'ю із нею - далі.

Oh my God!

На цих кадрах, які вже стали частиною історії, - перші українські біженці, які перетинали кордон Мексики й Сполучених Штатів після початку повномасштабної війни. На очах сльози. І від радості, що нарешті потрапили до Штатів легально і побачили рідних, і у той же час - це емоційна реакція на все, що довелось пережити.

Російські військові бомбили наше містечко, ми були такі налякані…

І ось біженці у таборі на мексиканській території, тут мають перебувати, поки американська прикордонна служба не напрацює процедуру, за якою може впустити українців. Для адаптації правил знадобився час, але тепер у Держдепі пишаються цим підсумком, що змогли оперативно прийняти 100 тисяч людей за програмою United for Ukraine.

Ми розмовляємо про це із Хуліеттою Нойєс, помічницею Державного секретаря США (це в штатах посада рівня заступника міністра), яка очолює Бюро з питань населення, біженців та мігрантів. Кадровий дипломат, все життя у Держдепі… Але ця місія для неї - особиста, бо міссіс Нойєс сама - з родини емігрантів. І неймовірно пишається тим, що вона дочка людей, які свого часу втекли до Сполучених штатів у пошуках притулку, і тепер вона допомагає іншим його отримати. В кабінеті Нойєс - де б вона не працювала - завжди висять ось ці картини - їх як нагадування повісила її мати, біженка з Куби.

Хуліетта Нойєс, помічниця Держсекретаря США з питань населення, біженців та мігрантів:

У мене крається серце, коли бачу, яку ціну Україна платить через цей нескінченний, нічим не спровокований напад росії. Які шкоду кремль завдає вашій країні та світу в цілому. Моя перша поїздка на новій посаді… Через півтора тижня після того, як мене затвердили і я склала присягу, була з Молдови та Польщі.

Я хотіла на власні очі все побачити. І це була насправді неймовірна ініціатива країн, що межують з Україною. І неймовірно, що український уряд, організації, самі люди робили для допомоги біженцям всередині країни. Я була вражена кількістю людей - коли понад сім мільйонів були змушені залишити країну. Так, частина повернулась, але понад п'ять мільйонів і досі залишилися за межами України, їх приймають в таких місцях, як Польща чи Румунія, Молдова. Щира підтримка з боку цих держав, з боку ЄС - вражала.

Сполучені штати теж твердо налаштовані підтримувати й ваш уряд, який захищається від нападу, так і підтримувати людей, які стали жертвами гуманітарної кризи.

І якщо сусідні з Україною держави приймали, розміщували, розселяли, то Сполучені Штати у першу чергу вирішили підтримати фінансово - і самих біженців, і країни ЄС, для яких ця ситуація стала викликом.

Хуліетта Нойєс, помічниця Держсекретаря США з питань населення, біженців та мігрантів:

З лютого - і я спеціально для вас, Дмитре, перевірила цифри, надійшло 914 мільйонів доларів лише гуманітарної допомоги! Це з моменту нападу. Гроші пішли на підтримку людей в самій України - на оздоровлення, відновлення житла. А також ми виділяли гроші багатьом країнам, які допомагають, підтримують українських біженців. Крім того, президент анонсував програму "Єднаймося заради України".

За цією програмою, спонсори у Сполучених Штатах зголошуються приймати та підтримувати українців, які приїжджають сюди та просять про тимчасовий притулок. Так, ми зобов'язалися прийняти до ста тисяч українців тут, у Сполучених Штатах. І дуже швидко - щойно програма стартувала - з'явилося понад 50 тисяч заявок на спонсорство, понад 30 тисяч українців отримали дозвіл на поїздку…

Але це тимчасова програма, тому що ми знаємо - українці хочуть повернутися додому. Я розмовляла з багатьма з них, коли вони переходили кордон. Люди сказали мені: їдуть тимчасово, бо хочуть повернутися до своїх чоловіків, братів, синів - навіть за собаками скучають, яких вони залишили в Україні. Вони хочуть додому; це те, чого прагне більшість біженців.

Тому адміністрація Байдена - при всій гостинності - не ставить завдання інтегрувати українців в країні. Програма має термін перебування у Штатах. Буде небезпечно - не питання, його подовжать. Але це тимчасовий притулок, щоб було де перечекати складні часи, поки війна в Україні не закінчиться і повернення не стане простим та безпечним. Паралельно Держдеп намагається максимально прискорити розгляд заявок від українців на статус біженців.

Хуліетта Нойєс, помічниця Держсекретаря США з питань населення, біженців та мігрантів:

Ми прагнемо максимально прискорити справи українців, які мали право на отримання статусу біженця або перебували в процесі його здобуття. Зокрема і тих, хто мав залишити країну - поки розгляд документів ще тривав. Ми намагаємося зв'язатися з ними, знайти їх і прагнемо пришвидшити їхні справи.

Отже, наша гуманітарна підтримка у тому, що ми надаємо фінансування як всередині України, так і на її кордонах - державам, які приймають ваших біженців. Через міжнародних партнерів - ту ж саму ООН… Щоб забезпечити допомогу чи то їжею, чи тимчасовим притулком. Частина цього проєкту - напряму виплачувати гроші, адже біженці самі ліпше знають, що їм потрібно. І просто напряму дати їм готівку - найкращий спосіб допомогти їм вирішити якісь нагальні проблеми.

Сподіваємося, що ці біди - ненадовго; ми щиро віримо, що війна скоро закінчиться, що цій нічим не спровокованій агресії настане край. Щоб люди могли безпечно повернутися до своєї країни - і почати відбудову України.