На Дніпропетровщині десятирічна переселенка з Херсонщини плете патріотичні брелоки-обереги, а гроші від продажу переказує нашим захисникам. Завдяки інтернету синьо-жовті вироби юної майстрині замовляють не лише мешканці нашої країни, а й з-за кордону. Більше подробиць розповість Артур Терещенко.

Всі чимось допомагають ЗСУ і мені захотілося допомогти…

Ці літні канікули десятирічна Валерія Карнаух разом із сім'єю проводить не на рідній Херсонщині. Втікаючи від ворожих обстрілів, родина змушена була переїхати в сусідню Дніпропетровщину. В руках молодшої сестри Кіри - лялька. Це єдина вціліла іграшка з великої колекції, яку колись власноруч виплела Валерія. Нині вона, як згадка про мирне життя, каже школярка й додає: в умовах війни вирішила хобі перетворити на донати для нашої армії.

Валерія Карнаух, школярка:

Думала сначала в'язати іграшки, тому що я ходила на гурток в'язання, але мама сказала, що вони дуже великі й занімають дуже багато часу і я дивилась в інтернеті і найшла всякі брєлочки.

На виготовлення брелока в формі "пальчика", дівчинка витрачає півтори години, на сердечко - тридцять хвилин. Після оприлюднених роликів у соцмережах, замовлення на патріотичну продукцію почали надходити і з-за кордону.

Тетяна Карнаух, мати Валерії:

Замовляють багато чоловіків, то єсть у нас такі в машину, щоб вішати вироби. Також заказували жіночки масово, у нас щас ми виконуємо завдання там 20 чи 30 виробів, вони хочуть передати на передову воєнним, то єсть з символікою нашої України.

Десятирічна рукодільниця має добре натреновані пальці, тож великої кількості замовлень не боїться. Бійці, які отримали брелоки від школярки, кажуть: дитячий арт по-дорослому надихає на Перемогу!