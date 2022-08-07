В Україні лунають вибухи: що відбувається (відео) [ Редагувати ]
У Кіровоградській, Черкаській областях, в Умані, а також у Кременчуці повідомляють про звуки вибухів. Також повідомляють про повторний вибух у Вінниці.
Інформація перевіряється, в областях оголошено тривогу.
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