Туреччина після завершення війни допоможе відновити Харківську область. Україна вже передала турецькій стороні план відновлення регіону.

Про це заявив в інтерв'ю посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Наша сторона передала турецькій стороні план відновлення Харківської області, а саме була попередня політична домовленість, що Туреччина візьме "під патронат" нашу Харківську область", - заявив він.

Посол додав, що зараз потреби передані всім органам влади, і будуть проведені певні погоджувальні процедури, хто зможе взяти участь у відновленні області.