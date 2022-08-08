Туреччина після завершення війни допоможе відновити одну область України - посол [ Редагувати ]
Туреччина після завершення війни допоможе відновити Харківську область. Україна вже передала турецькій стороні план відновлення регіону.
Про це заявив в інтерв'ю посол України в Туреччині Василь Боднар.
"Наша сторона передала турецькій стороні план відновлення Харківської області, а саме була попередня політична домовленість, що Туреччина візьме "під патронат" нашу Харківську область", - заявив він.
Посол додав, що зараз потреби передані всім органам влади, і будуть проведені певні погоджувальні процедури, хто зможе взяти участь у відновленні області.
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