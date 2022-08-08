Мобілізація... монет! У Національному банку розпочали благодійну акцію "Смілива гривня". Збирають дрібні гроші на потреби Збройних Сил України. Організатори переконують: копійки, які залежалися у гаманцях і скарбничках - теж можуть допомогти нашій армії! Як долучитися до акції? - Докладно розкаже Ніна Коломієць.

Олексій показує свої багатства - три сумки з монетами - по 50 копійок, 1 та 2 гривні. Це вміст скарбнички, яку він із дружиною заповнював кілька років.

Олексій Носівець, житель Києва:

Просто у нас є звичка, приходячи додому, викидати з кишені дрібні гроші.

Тепер свої заощадження Олексій вирішив віддати нашим захисникам. Каже, копійка до копійки - і може вийти кругленька сума.

Олексій Носівець, житель Києва:

Якщо так зробить деяка кількість людей, у яких, я впевнений, теж є такі скарбнички, у когось більші, у когось менші, я впевнений, вони з легкістю можуть вилучити ці гроші зі свого сімейного бюджету, може вийти доволі серйозний ефект. Я не знаю, почом "Байрактари" зараз, може, й "Байрактар". А може щось і серйозніше, нам літаки вроді треба було.

Зараз у гаманцях українців - понад 14 мільярдів монет, порахували у Нацбанку. А це - більш як п'ять мільярдів гривень! Тому в НБУ - оголосили "Мобілізацію монет"!

Олексій Шабан, заступник голови Національного банку України:

Ця акція - гарна нагода зробити свій внесок у перемогу навіть якщо це 10 копійок. Відправте свої монети на фронт. Організуйте збір монет серед ваших колективів, мешканців ваших районів або будинку. Розкажіть про акцію своїм друзям. Аби більше людей долучилися до цієї ініціативи. Здати монети можна у відділенні Ощадбанку та ПУМБ. А ми відправимо їх на фронт.

Олексій Носівець, житель Києва:

На вагу - приблизно кілограм 10. Тисячі може чотири.

З нашим героєм - йдемо до каси банку.

Кілька хвилин - і справу зроблено!

Олексій Носівець, житель Києва:

Три тисячі 203 гривні. Трохи менше, ніж я думав, але теж, думаю, немало. Я впевнений, що якусь, хоч і мізерну лєпту, ці гроші внесуть у наше спільне діло.

Принести до банку можна будь-яку суму. Приймають навіть дріб'язок, який уже вийшов з обігу - 1, 2, 5 та 25 копійок.

Андрій Бодян, директор департаменту інкасації та грошового обігу банку:

Кожен громадянин, якщо є таке бажання, повинен провести аудит власних кишень, шухляд, знайти там якісь монети подивитися на сайті банку найближче відділення, прийти у відділення, покласти у скриньку або напряму передати касиру, щоб він перерахував на відповідний рахунок НБУ.

А отже якщо ви не знаєте, як саме допомогти нашим захисникам, для початку зазирніть у свій гаманець. Можливо, там знайдеться пригоршня не надто потрібних вам монет!