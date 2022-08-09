Дощі та спека до +36: погода на 9 серпня [ Редагувати ]
Дощ
Джерело: Pixabay
Джерело: Pixabay
Частину України сьогодні, 9 серпня, накриють дощі, а у деяких областях очікуються грози. Проте температура повітря досягне +36 градусів.
За даними синоптиків, сьогодні на заході пройдуть дощі. У Житомирській, Сумській та Черкаській областях прогнозуються грози, можливі шквали.
На решті території буде спекотна та суха погода. Вітер переважно північно-східний, з поривами до 5-10 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +13 +16, вдень +23 +26 градусів;
- на заході вночі +13 +15 градусів, а вдень +23 +25;
- у східних областях вночі +16 +18, вдень +34 +36 градусів;
- на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +32 +34;
- у центральних областях вночі +17 +19, вдень +28 +30 градусів.
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