Окупанти обстріляли Нікополь: випущено дві касети реактивних систем залпового вогню [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
Російські війська вночі 9 серпня обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Окупанти випустили по місту дві касети з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомляється у Telegram голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.
За попередньою інформацією, ніхто не постраждав, масштаби руйнувань уточнюються.
по темі
Російська армія планує обстріляти населені пункти, які розташовані поблизу Каховського водосховища
Україна і росія домовилися не нападати на торговельні судна або інші цивільні судна та портові об’єкти, що беруть участь в експорті українського продовольства
В Україні заявили, що у світі постійно створюються різні маніпулятивні матеріали про війну в Україні та про постачання зброї від західних партнерів, але їх кінцева мета не досягається
Заступник мера Бахмута заявив, що через регулярні обстріли, ситуація погіршується
Українські військові досягають успіхів у боротьбі проти російських окупантів і рухаються у напрямку Ізюма Харківської області