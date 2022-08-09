Окупанти заявили про загибель одного із захисників "Азовсталі" [ Редагувати ]
Джерело: 24tv.ua
У СІЗО так званої "ДНР" помер один із захисників "Азовсталі". Окупанти заявили, що причиною смерті стали "ускладнення хронічних захворювань".
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Як стверджує пропагандистське видання ТАСС з посиланням на джерела, мова йде про учасника українського підрозділу "Ведмеді". Ім'я бійця не називається.
Бойовики повідомляють, що український воїн помер нібито через "ускладнення хронічних захворювань".
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