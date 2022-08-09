У вівторок, 9 серпня, в окупованому Криму поблизу селища Новофедорівка пролунала серія потужних вибухів. Місцеві жителі у паніці масово залишають населений пункт, також велика кількість людей їде з півострова.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За словами очевидців, вибухи були такої сили, що ударною хвилею у будинках вибило вікна та пошкодило машини.



Як місцеві жителі, так і росіяни у паніці намагаються залишити окупований Крим, а на виїзді утворилися великі пробки.

Нагадаємо, під Новофедорівкою пролунало щонайменше сім вибухів. Припускається, що ВСУ завдали удару по військовому аеродрому, який знаходиться за 200 км від лінії фронту. З цього аеродрому літаки вирушали бомбардувати Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області.