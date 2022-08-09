"Треба звалювати звідси": після вибухів люди почали масово залишати окупований Крим [ Редагувати ]
У вівторок, 9 серпня, в окупованому Криму поблизу селища Новофедорівка пролунала серія потужних вибухів. Місцеві жителі у паніці масово залишають населений пункт, також велика кількість людей їде з півострова.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За словами очевидців, вибухи були такої сили, що ударною хвилею у будинках вибило вікна та пошкодило машини.
Як місцеві жителі, так і росіяни у паніці намагаються залишити окупований Крим, а на виїзді утворилися великі пробки.
Нагадаємо, під Новофедорівкою пролунало щонайменше сім вибухів. Припускається, що ВСУ завдали удару по військовому аеродрому, який знаходиться за 200 км від лінії фронту. З цього аеродрому літаки вирушали бомбардувати Херсонську, Миколаївську та Запорізьку області.
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