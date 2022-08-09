У росіян значні втрати: Генштаб розповів про успіхи ЗСУ на півдні та на Донбасі (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Стало відомо про нові успіхи Збройних сил України, зокрема морських піхотинців та артилеристів в війні проти рф.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Донецькому напрямку морські піхотинці знищили 4-х окупантів, - йдеться в повідомленні.
До того ж "дали жару" і артилеристи.
"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого 12 рашистів знищено, чи поранено", - додають в Генштабі.
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