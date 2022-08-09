Наприкінці 2022 року Україна може вимагати від Європейської комісії визначити часові рамки для вступу до Євросоюзу. Про це свідчить заява віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної під час телемарафону.

Щоб повністю виконати Угоду про асоціацію, нам потрібно імплементувати 107 директив і регламентів ЄС. На сьогодні 99% з цих актів у нас готові. Близько 70% вже на розгляді парламенту.

За її словами, з наступного тижня Кабінет міністрів почне приймати всі інші акти.

"До кінця року ми плануємо завершити, наскільки це можливо, виконання Угоди про асоціацію в частині відповідності європейським стандартам і вимагатимемо, щоб Єврокомісія оцінила цей прогрес і визначила часові рамки і дорожню карту для початку переговорів про членство в ЄС.

Вона додала, що прогрес у попередні роки і зараз дозволяє Україні з початку вересня запустити митний безвіз і розраховувати на підписання угоди про промисловий безвіз в 2023 році.