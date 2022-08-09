В окупованій Кирилівці прогриміли вибухи [ Редагувати ]
В окупованій Кирилівці Запорізької області прогриміли вибухи. Про це повідомляється в Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
Над селищем вже дві години стелеться густий дим.
Сьогоднішній день виявився особливо "спекотним" не тільки в українському Криму, але і в українській Кирилівці.
За його словами, були вибухи на узбережжі Азовського моря, куди противник ще місяць тому звозив військову техніку, щоб її не дістали Збройні сили України.
Зафіксовано, принаймні, два вибухи і густий дим вже протягом двох годин. Чекаємо детальну інформацію.
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