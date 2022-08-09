Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Україна не причетна до вибухів 9 серпня на аеродромі в Новофедорівці в окупованому Криму. Про це він сказав в ефірі "Дощу".

Звичайно, ні. Ми тут при чому? Це, можливо, компенсаторні механізми неефективного управління всередині збройних сил російської федерації.

Подоляк заявив, що причини вибухів могли бути будь-якими - від детонації боєприпасів, про що говорить Міноборони рф, до "головотяпства" в російській армії.