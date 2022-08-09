"Ми тут при чому?": Подоляк про вибухи в Криму [ Редагувати ]
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що Україна не причетна до вибухів 9 серпня на аеродромі в Новофедорівці в окупованому Криму. Про це він сказав в ефірі "Дощу".
Звичайно, ні. Ми тут при чому? Це, можливо, компенсаторні механізми неефективного управління всередині збройних сил російської федерації.
Подоляк заявив, що причини вибухів могли бути будь-якими - від детонації боєприпасів, про що говорить Міноборони рф, до "головотяпства" в російській армії.
Чи може це бути хтось із партизанського руху, який набирає обертів? Звичайно, тому що люди, які жили в окупації, розуміють, що час окупації закінчується і потрібно свою позицію проявляти. Це відбувається тому, що повернення (окупованого Криму - ред.) має бути.
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