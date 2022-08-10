Сили ППО збили російський безпілотник "Орлан-10" у Херсонській області [ Редагувати ]
Зенітно-ракетний підрозділ Збройних сил України знищив російський безпілотник "Орлан-10" в Херсонській області.
Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування "Південь".
У Берисловському районі ворог також намагався проводити повітряну розвідку за допомогою БПЛА, але українським військовим вдалося перехопити безпілотник.
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