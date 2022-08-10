В Україні продовжать воєнний стан і загальну мобілізацію - депутат [ Редагувати ]
На найближчому пленарному засіданні Верховна Рада знову продовжить термін дії воєнного стану в Україні. Також буде продовжено термін загальної мобілізації.
Про це повідомляє в Telegram-каналі нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Він зазначив, що відповідний указ президента буде внесений на затвердження Ради в найближчі дні.
"Поки термін продовження невідомий, але очікується, що він, на жаль, буде досить довгим. Також слід очікувати і указ про мобілізацію, який прив'язується до терміну дії воєнного стану", - написав нардеп.
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