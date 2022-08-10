У середу, 10 серпня, була опублікована свіжа карта війни в Україні. Про це свідчать дані Deepstatemap.

Окупанти продовжують вести штурмові дії на Донбасі, при цьому ЗСУ успішно відбивають атаки ворога.

Як помітно з оновлених даних, українським бійцям вдалося витіснити російських окупантів назад до траси біля Красногорівки. У Генштабі також підтверджують, що ворог вів наступальні бої біля Красногорівки, Авдіївки та Пісків, але безрезультатно.

Тим часом на бахмутському напрямку противник намагався вести штурм на напрямках Новолуганське - Спірне, Володимирівка - Яковлівка, Стряпівка - Соледар. Втім, успіху не мав, відійшов.

Крім того, росіяни мають намір відновити наступ на напрямку Донецьк - Піски, бойові дії продовжуються.

Разом з тим противник намагався вести наступ в напрямках Мінеральне - Авдіївка та Спартак - Авдіївка, але ворогу не вдалося здійснити задумане, він з втратами відійшов.

Тим часом на харківському напрямку окупанти вели наступальні бої у напрямку Ветеринарне - Уди - безрезультатно. Тривають бої на напрямку Байрак - Гусарівка.

На Південнобузькому напрямку ворог бив із танків, та артилерії різних калібрів вздовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного.