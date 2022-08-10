Генерал розповів, чи закінчиться активна фаза війни до кінця року [ Редагувати ]
Активна фаза війни в Україні може закінчитися до кінця цього року. Про це розповів генерал-майор Дмитро Марченко.
При цьому українські військові можуть звільнити Херсон.
Херсон - 100%. Тобто визволення Херсона і закінчення активної фази ведення війни, а потім уже будуть відбуватися якісь більш локальні військові дії. Але до кінця року ми маємо закінчити основну фазу цієї війни.
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