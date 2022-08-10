рф не цінує всіх своїх громадян однаково

"Ігри полонених". Росія засудила американську баскетболістку Бріттні Грайнер до дев'яти років колонії за зберігання невеликої кількості олії канабісу. І ця справа стала лакмусовим папірцем, що демонструє на яку державу перетворилася федерація.

Антизахідна істерія, розв'язування воєн і посилення репресій - це лише деякі інструменти політики кремля. Серед цього арсеналу - і шантаж заручниками.

Як москва використовує іноземців, які потрапили у жорна її судової системи - розбиралася Марина Біленька.

42 секунди мовчання перед зустріччю "Фінікс Мерк'юрі" та "Коннектикут Сан" жіночої NBA. 42 - це номер центрової "Фінікса" Бріттні Грайнер. Це її в росії засудили до дев'яти років в'язниці.

Скайлар Дігінс-Сміт, американська баскетболістка:

Ніхто навіть не хотів сьогодні грати. Як можна виходити на майданчик з ясною головою, якщо перед тим вся команда плакала? Заради неї ти все ж таки намагаєшся вийти і як і раніше грати щосили.

Грайнер затримали за кілька днів до повномасштабного вторгнення в Україну.

На летовищі Шереметьєво у багажі дворазової олімпійської чемпіонки знайшли картриджі для електронної сигарети із гашишною олією. У штаті Нью-Йорк вони дозволені, а ось ввезення до росії - заборонено.

Бріттні Грайнер, американська баскетболістка, ув'язнена в росії:

Я припустилася помилки, і я сподіваюся, що ваше рішення не закінчить моє життя тут.

Узяти спортсменку під арешт було нескладно. А її роль - стати розмінною монетою у політичній грі кремля - виявилася безцінною.

Вона - відома американка, але не знаменитість. Вона темношкіра, вкрита тату та гомосексуальна. Пересічний росіянин не мав би до неї симпатій. А от у США - будь-що хочуть повернути її додому.

Карін Жан-П'єр, прессекретар Білого дому:

Це питання, яке є пріоритетним для президента. Він вважає, що ми маємо безпечно повернути будь-якого громадянина США, який утримується за кордоном, затриманий або взятий у заручники, і ми збираємося застосовувати всі можливі засоби.

Загальновідомий факт: рф не цінує всіх своїх громадян однаково. Одні - мають значення, а інші - ні.

За допомогою справи Грайнер кремль хоче продемонструвати світу, ніби США теж піклуються про американців вибірково. Начебто особливу ціну там мають представники расових і сексуальних меншин, - пише американське видання "Атлантик".

Той факт, що США роками намагалися звільнити Пола Уілана - білого чоловіка середнього віку, який чотири роки сидить в російській в'язниці за сфабрикованими звинуваченнями в шпигунстві - вважатиметься ні за що, оскільки справа Уілана ніколи не викликала такого розголосу, як арешт Грайнер.

Підігріває ці тези й те, що очільник американського Держдепу вперше від початку війни в Україні пішов на контакт з російським МЗС. У телефонній розмові запропонував кремлю обміняти Уілана та Грайнер.

Ентоні Блінкен, держсекретар США:

Як ви знаєте, ми зробили суттєву пропозицію, щодо якої росія повинна співпрацювати з нами, і те, що міністр закордонних справ Лавров публічно заявив, що вони готові вести переговори через канали, які ми створили саме для цього.

Зі свого боку, кремль намагається повернути росіянина, на ім'я Віктор Бут, який також відомий на прізвисько "торговець смертю". У США він під вартою з 2010 року - за продаж зброї й змову з терористами.

Видання The Atlantic:

Ймовірно, путін сприймає цей обмін, якщо він відбудеться, як подвійний виграш для росії. Москва повертає сумнівного, але лояльного торговця зброєю ціною двох помилково ув'язнених американців, одного з яких російські ЗМІ представляють як шпигуна, а іншого як приклад декадентської культури.

Захопити заручників і вимагати викуп - за такою схемою розбійники оперували тисячоліттями. Не дивно, що головна держава-терорист - користується аналогічними прийомами.

От тільки їм не потрібні гроші. Кремлю потрібні інструменти тиску.

Дев'ятого червня фейковий суд так званої "ДНР" засудив до страти двох громадян Великої Британії - Шона Піннера та Ейдена Есліна, а також марокканця Брагіма Саадуна. Вони воювали на боці України в складі ЗСУ. І на них, як на комбатантів, поширюється Женевська конвенція.

Отже, судити за участь в бойових діях - заборонено. Але у фальшивому суді держави, якої не існує, їх назвали найманцями та засудили до розстрілу за тероризм.

Сергій Лещенко, радник голови Офісу президента України:

Ці судові самопроголошені органи "ДНР"- вони винесли цей вирок з певною метою. На моє особисте переконання, щоб відбулася певна легітимізація "ДНР" на світовій арені. Щоб держави, зокрема Британія чи Марокко зверталися до "ДНР" про перегляд, щоб родичі зверталися, щоб відбулося визнання цих територій як квазінезалежних.

І, справді, російські пропагандисти почали повторювати заяви, що Лондон нібито оскаржуватиме цей псевдовирок. Хоча британські посадовці лише заявили, що приголомшені новиною і будуть тісніше співпрацювати з Україною.

Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великої Британії:

Ці люди є військовополоненими, які воювали в українській армії. Російські маріонетки порушують Женевську конвенцію, і ми маємо чітко це розуміти. Тому найкращий шлях - діяти через українців. Я можу запевнити стурбовані родини, що ми працюємо над цим.

Жадаючи легітимізації так званих "ЛДНР", у кремлі ймовірно й надалі тиснутимуть, аби між її квазідержавами та Заходом розпочалися переговори. Так на світ з'явилося відеозвернення Піннера до Бориса Джонсона.

Ярослав Стружик, колишній заступник очільника розвідки НАТО:

Росія весь час намагається підвищувати ставки у цій пропагандистській війні. Вони застосовують усі наявні у них засоби, щоб чинити тиск на західні суспільства. І спостерігають за реакцією.

Шантаж заручниками кремль використовує останні вісім років. Коли треба було натиснути на Київ - москва просто припиняла переговори щодо обміну. А тепер у свої брудні ігри росія втягує весь цивілізований світ.