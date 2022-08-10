У середу, 10 серпня, британська розвідка опублікувала карту бойових дій в Україні. Про це повідомляється у Twitter Міноборони Британії.

Так, основні напрямки наступу росіян зосереджуються на Донбасі.

За даними карти, війська рф продовжують свій наступ на Донбасі, в тому числі у напрямку Бахмута та Авдіївки. Втім, ЗСУ відбивають штурмові спроби окупантів.

Так, станом на сьогодні, 10 серпня російські окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк-Піски.

Противник намагається вести наступ на напрямках Мінеральне-Авдіївка та Спартак-Авдіївка, але йому це не вдається.

Тим часом ворогу все ж вдалося досягти часткового успіху на шляху села Вершина Донецької області на бахмутському напрямку, на якому окупанти також вели спроби ведення штурмових дій.

У Харківській області тривають бойові дії на напрямку Байрак - Гусарівка, варто зазначити, що цьому в регіоні ЗСУ також вдалося відбити штурм ворога.

Разом з тим на південних фронтах, зокрема, на новопавлівському та запорізькому напрямках окупанти ведуть атаку українських позицій з танків, ствольної та реактивної артилерії.