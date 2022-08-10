Погляд з Америки. Коли Україна зможе звільнити Донбас? Коли з'явиться шанс узагалі припинити бойові дії? Що таке "перемога" для України? І що для неї потрібно? Це найважливіші зараз запитання, які ми всі ставимо постійно.

Власні відповіді на них має один з найкращих американських військових експертів, Бен Ходжес, екс-командувач військами США у Європі. З ним поговорив нас спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Послухайте, що розповів генерал!

Коли закінчиться війна? Погодьтеся, нам всім хотілося б це розуміти. А прогнози - різні. Від оптимістичних - мовляв, до кінця року маємо зупинити і відкинути противника; до нечітких і розпливчастих - як от у НАТО - що, "можливо, знадобляться роки"… Мій співрозмовник генерал Ходжес - якраз із "табору" оптимістів. І він переконаний - є шанс переломити ситуацію ще цього року.

Бен Ходжес, командувач військами США у Європі (2014-2018):

Наприкінці цього року, на мою думку, Україна цілком вірогідно змогла б відкинути російські сили назад - принаймні до лінії, що була 23 лютого. І я кажу це тому, що військова логістика росії… Практично вичерпана, вони вже не мають можливостей зробити щось, що суттєво змінило б ситуацію.

У них, звісно, все ще залишається багато артилерійських боєприпасів і ракет; вони продовжуватимуть запускати крилаті ракети з літаків…

Утім, росія вже не здатна на новий великий наступ, який дав би їм захопити великі території України. У них жахлива кадрова ситуація. Ви знаєте, що вони вже вербують солдатів із в'язниць? Посилають на фронт солдатів, які не пройшли належної підготовки. Вони втратили сотні офіцерів і не мають сержантського складу. Отже, тепер це непідготовлені солдати - майже без командирів.

Погана ситуація! Ми ж знаємо, що війна - це і випробування матеріально-технічного забезпечення, і випробування волі. Саме тому українська матеріально-технічна ситуація щотижня стає трохи кращою, а російська - слабшає.

Тут генерал має на увазі, що росія вичерпує запаси зброї; нову - ані закупити, ані виготовити, через санкції проти її військово-промислового комплексу, не зможе. З іншого боку - Україна, якій Штати (та ще півсотні держав з Рамштайнської групи) постійно передають нові озброєння, взяти хоча б останній пакет - на мільярд доларів!

Бен Ходжес, командувач військами США у Європі (2014-2018):

Насправді я знаю, що Україна найбільше потребує систем високоточного вогню великої дальності. Військо має отримати можливість знищувати те, що завдає найбільшої шкоди. Тобто - російську артилерію, російські ракетні установки, російські склади боєприпасів і війська. Накривати вогнем зони, де росіяни тримають свої резерви.

А для цього потрібні більш ніж просто стандартна артилерія. Вона важлива, але зараз має бути можливість бити на далеку відстань, максимально точно вражати цілі! Друге: потрібні безперервні, постійні поставки боєприпасів. Це, без сумніву, пріоритет номер один!

Очевидно, номер два у списку пріоритетів - протиракетна оборона. Здатність збивати ці крилаті ракети, які прилітають… Моя особиста думка - Україна повинна мати можливість вразити аеродром, з якого вилітають російські літаки, щоб запускати ці ракети. Тож і бийте їх там! Але якщо ви не можете вразити їх, перш ніж вони піднялись у повітря, то ви можете зробити це за допомогою літаків, ракет класу "земля-повітря". І я думаю, ми повинні знайти тут рішення для України.

Під "рішенням" генерал має на увазі насамперед скасування обмежень щодо дальності дії снарядів, які отримує Україна. Зараз це 80 кілометрів. Серед чиновників адміністрації Байдена, які опікуються національною безпекою, поширена думка, - що більша дальність (а відповідно й удари по території росії) максимально загострили б війну, призвели до величезних втрат через масований вогонь у відповідь. Мій співрозмовник із цим не згоден, наголошує - це доведеться переглянути.

Бен Ходжес, командувач військами США у Європі (2014-2018):

Я вважаю, що адміністрація Байдена зробила хорошу роботу, стримуючи разом країни Альянсу, зберігаючи підтримку України. І дуже багато зброї вже було доставлено - жодних сумнівів! Але помилка, яку ми робимо, в тому, що, думаю, ми перебільшуємо ризик, що росія може якимось чином загострити ситуацію. Якщо ми дамо Україні можливість завдати ударів по цілях всередині росії. І коли навіть Лавров про це каже - ну так це постійний кремлівський наратив. Бо вони знають, що це змінить ситуацію, якщо Україна зможе вразити цілі у росії, а росіяни більше нічого не можуть вдіяти.

Ось чому я думаю, що ті, хто у штаті Білого дому займаються питаннями національної безпеки, зробили неправильні висновки. Ні, я не відкидаю ризиків - і я в принципі вже у відставці, у мене немає повноважень, весь тягар відповідальності лежить на моєму президенті. Але я думаю, що через цю неправильну оцінку з їхнього боку, ми продовжуємо додавати все нові типи зброї, замість того, щоб різко збільшити кількість і - дальність нанесення ударів. Ось у росіян чомусь нема проблем із запуском крилатих ракет з території росії, які вбивають українських цивільних. Чому б нам тоді не дозволити Україні завдати удару у відповідь? Кожен день в Україні гинуть мирні жителі, тому що росіяни цілять ракетами в житлові райони, роблять це навмисно! Що такого ще вони можуть зробити?!

Тому я і кажу, що ризик ескалації перебільшений. Вони більше нічого не можуть зробити, крім того, що вони вже роблять. А спосіб завадити їм - завдавати ударів по аеродромах, щоб ускладнити запуски крилатих ракет із російського повітряного простору; продовжувати бити по місцях зберігання боєприпасів, щоб їм доводилося відходити все далі й далі.

Це "далі й далі", цей відступ російських військ - можливий, - переконаний генерал. Але тут найважливіше питання: відступ до якої межі? Що вважити перемогою? Коли противника витіснять на лінію так званих ЛДНР, чи звільнять Донбас, чи звільнять Крим? Де варто зупинитися? Бен Ходжес каже, тут важать завдання, які ставить Захід, і пріоритети - які бачать в Україні…

Бен Ходжес, командувач військами США у Європі (2014-2018):

Який стратегічний результат для України? Очевидно, це мають вирішувати самі Українці - що для вас перемога. Але багато хто вважає, що це має бути повне відновлення суверенітету України над її територією включно із Кримом та Донбасом. Повернення до ситуації, що була до 2014 року. Тобто перемога - це повне відновлення суверенної території.

А що було б колективною перемогою Заходу? Щоб росія не могла більше загрожувати Естонії, Латвії та Литві, Фінляндії чи Румунії та Грузії. І звісно ж не було загрози Україні чи Молдові. Послабити росію до такого рівня, що вони більше не зможуть "експортувати" свою агресію, як роблять це зараз. Це, очевидно, збереження санкцій, щоб вони не могли виготовляти високоточні боєприпаси, в їхньому розпорядженні не було Севастополя, їхні війська ослабли настільки, щоб росія не могла підтримувати режим Асада, всі повстання в Африці й таке інше.

Щодо Криму - генерал Ходжес вірить у можливість його повернення і каже про необхідність комбінувати політичні й військові кроки. Зокрема, затримувати в іноземних портах будь-які судна, які виходять з окупованого півострова. А ще - не боятися діяти жорстко.

Бен Ходжес, командувач військами США у Європі (2014-2018):

Заблокувати Північнокримський канал - щойно над цією територією буде відновлено контроль. Я б також рекомендував Україні зробити Севастопольський порт непридатним для використання росією, а той незаконно збудований міст - знищити. Щоб Україна могла почати наступати - щойно вона поверне Маріуполь. А ще - потрібна стратегія, яка допоможе самим росіянам зрозуміти, що режим, який у них є зараз, тягне країну у прірву.

Розмова довга і детальна, але я не можу не поставити ще одне запитання. Тема, яка цікавить зараз всіх. Тайвань! Чи можлива війна проти нього, яку розв'яже Китай? І як це вплине на підтримку України?

Бен Ходжес, командувач військами США у Європі (2014-2018):

Я справді вірю, що Китай планує напасти на Тайвань, але не думаю, що вони будуть дійсно готові зробити це ще три-чотири найближчі роки.

І не скажу, що та війна неминуча. Я думаю, що Китай ще довго буде шукати інші засоби: економічні, організує якусь блокаду; що завгодно, аби домогтися краху Тайваню, щоб Китай міг анексувати Тайвань.

Я просто думаю, що вони ще не готові. І тому не вірю, що цього року щось станеться, поки ми зосереджені на росії та Україні, що Китай спробує використати цю можливість.

І якщо прогноз генерала Ходжеса справдиться - це означає, що західна допомога Україні тільки зростатиме. І як кажуть на найвищому рівні тут, у Вашингтоні, - триватиме "стільки, скільки буде треба".