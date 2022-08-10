Стало відомо, як виглядає міст Каховської ГЕС після того, як українські військові завдали по ньому ударів у середу, 10 серпня.

"Перші кадри після удару ЗСУ мостом Каховської ГЕС. Міст під вогневим контролем ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

У Telegram-каналі додають, що військова техніка тепер мостом не проїде, а "маршрутка може проскочити".