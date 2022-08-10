З'явилися перші кадри мосту Каховської ГЕС після удару ЗСУ [ Редагувати ]
Джерело: Українська правда
Стало відомо, як виглядає міст Каховської ГЕС після того, як українські військові завдали по ньому ударів у середу, 10 серпня.
"Перші кадри після удару ЗСУ мостом Каховської ГЕС. Міст під вогневим контролем ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
У Telegram-каналі додають, що військова техніка тепер мостом не проїде, а "маршрутка може проскочити".
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У середу, 10 серпня, ЗСУ завдали удару по мосту в районі Каховської ГЕС
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