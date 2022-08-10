До Запоріжжя надійшли ще 5 автомобілів швидкої допомоги, які були закуплені в країнах Європейського Союзу Благодійним фондом Вадима Новинського. Автівки передав містянам Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука, він освятив їх біля Свято-Покровського архієрейського собору, говориться у повідомленні Фонду.

У квітні 9 автомобілів були передані як гуманітарна допомога КНП "Територіальне медичне об’єднання "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Запорізької обласної ради. Загалом Запоріжжя отримало 14 автомобілів швидкої допомоги від Фонду Вадима Новинського.

9 серпня передача автомобілів відбулася у День пам’яті великомученика і цілителя Пантелеймона. Митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука підкреслив важливість благодійного проєкту в цей нелегкий для країни час:

"Я лікар по диплому, - нагадав владика Лука. - Так от уявімо, що я маю певні знання, але у мене немає інструментів під рукою. Чи можу я вилікувати хворого? А якщо він знаходиться на відстані від мене і у мене немає транспорту?

Тому автомобілі швидкої допомоги, які сьогодні отримали заклади охорони здоров’я Запоріжжя - це дуже важливо. Коли будуть поєднані усі чинники - кваліфікований лікар, сучасне обладнання та хороший транспорт - буде результат! Найголовніше - щоб наші люди менше хворіли.

Я хотів би подякувати Благодійний фонд отця Вадима Новинського за допомогу. Нагадаю, цей спільний з Українською Православною Церквою проєкт реалізується в багатьох обласних центрах та містах країни. Його благословив наш Предстоятель Онуфрій. Сподіваємось, він і далі буде благословляти усіх нас.

З перших днів наш Предстоятель звернувся до пастви, і закликав захищати Батьківщину, допомагати хто чим може. Отець Вадим Новинський став вкладати свої кошти в придбання автомобілів швидкої допомоги, медичного обладнання та медикаментів".

Раніше Дмитро Сергєєв, Директор Фонду Новинського, заявляв, що мета Фонду - доставити щонайменше 100 автомобілів в Україну. В країну вже завезено 81 автомобіль. Десятки машин надійшли до лікарень Миколаєва, Запоріжжя, Кривого Рогу, Одеси, Кременчука, Вінниці, до волонтерських організацій "Центр порятунку життя", "Дніпровець", одна з машин працює в Сумській області, 2 машини передано до Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова на формування мобільних бригад, одна машина уїхала до Сіверської громади.

Загальна сума, виділена Вадимом Новинським на гуманітарні проєкти після 24 лютого, перевищила 700 млн грн.