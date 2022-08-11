"Жінки зі сталі": про що говорять та на що сподіваються рідні захисників Маріуполя?

У заручниках росія тримає тисячі українців. Зокрема, захисників "Азовсталі". Бійців "Азову", прикордонників, морпіхів, нацгвардійців, медиків... Героїв, чиї імена знає вся країна. І вся Україна сподівається на їхнє повернення. А особливо їхні родичі. Мами, дружини, сестри.