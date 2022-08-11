"Окупанти втратили в Україні дві ескадрильї винищувачів Су-35" - Генштаб [ Редагувати ]
У війні проти України росія втратила дві ескадрильї новітніх винищувачів Су-35. Про це повідомляється під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.
Російські літаки Су-35 показали низький рівень живучості в Україні.
За час повномасштабної агресії окупанти втратили дві ескадрильї таких літаків. Це близько 24 одиниць.
Громов додав, що за минулий тиждень українські сили збили 27 повітряних цілей. А у зв'язку з великими втратами в авіаційній техніці противник готується залучити до бойових дій Су-24М - це застарілі бомбардувальники, які були виведені їх бойового складу.
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