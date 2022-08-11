Конференція в Копенгагені зібрала €1,5 мільярда на військову допомогу Україні [ Редагувати ]
Конференція північноєвропейських союзників у Копенгагені зібрала 1,5 млрд євро на військову допомогу Україні. Про це повідомляється у Twitter Міноборони Данії.
1,5 млрд євро оголошено сьогодні на конференції. 26 країн погодилися підтримати продовження військової допомоги Україні. Їх боротьба - наша боротьба.
1.5 billion EUR announced at the #CopenhagenUkraine today. 26 countries have agreed to support the continued military assistance to Ukraine. Their fight is our fight. Read the full declaration here: https://t.co/gP6Vsa7Ece— Forsvarsministeriet/Danish MoD (@Forsvarsmin) August 11, 2022
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