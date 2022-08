Конференція північноєвропейських союзників у Копенгагені зібрала 1,5 млрд євро на військову допомогу Україні. Про це повідомляється у Twitter Міноборони Данії.

1.5 billion EUR announced at the #CopenhagenUkraine today. 26 countries have agreed to support the continued military assistance to Ukraine. Their fight is our fight. Read the full declaration here: https://t.co/gP6Vsa7Ece