Замерзнемо чи вистоїмо? На прийдешній опалювальний сезон очікування в українців драматичні. Але все ж сподіваємось на краще і готуємось.

На Одещині, наприклад, найскладніша ситуація - у негазифікованих районах. Там нині або взагалі немає вугілля у продажу, або воно занадто дороге. Проте люди шукають альтернативу. Яким чином грітимуться у морози? З'ясовував Андрій Анастасов.

Підприємець Валентин показує паливний склад на Одещині. Антрацитового вугілля - взагалі немає, а його найближчого замінника - довгополум'яного газового вугілля залишилася тільки невелика купа. Ціна цього палива протягом року зросла втричі: до дванадцяти тисяч гривень за тонну! Все через російську агресію та проблеми з логістикою.

Валентин Богданов, підприємець:

Я пытался, допустим, привезти длиннопламенный из Павлограда - это Днепропетровская область - но водители не хотят в нашу сторону ехать, или если едут, то заламывают бешеные цены. - Чому? - Ну, говорят: там обстрелы - мы туда не хотим ехать!

В результаті - опалювальний сезон під загрозою. Як, наприклад, у Кілійській громаді, де і комунальні заклади, і переважна більшість населення використовували саме вугілля.

В'ячеслав Чернявський, міській голова Кілії:

Це, дійсно, сьогодні проблема всієї країни - і ми неодноразово на сесії міської ради зверталися до мешканців нашої громади: щоб люди уже заздалегідь, сьогодні у нас літо, щоб вони готувалися до зими. Хто має змогу переходити чи на електроопалення, чи на пелети, щоб можна було підготуватися і взимку не замерзнути.

Так у своєму будинку зробив пан Володимир. Поруч зі звичайним котлом встановив електричний. Щоправда, така заміна недешева: коштувало декілька десятків тисяч гривень.

Володимир Бокончу, житель Кілії:

Ну, різниця, скажемо - воно майже однакове: що електро, що вугільний твердопаливний, але тільки тут же ж потрібно то як не дрова, то потрібне вугілля. А тут - кнопку оцю включили і ось це - електрокотел!

Приблизно стільки ж коштує й інша альтернатива - теплові насоси, які наразі тут активно встановлюють по будинках. Ця система передбачає використовування ґрунтових вод, тож поруч з оселею потрібно пробурити свердловину. Схема роботи - як у холодильнику, тільки навпаки. Спец-обладнання ніби "забирає" температуру ґрунтових вод - це дванадцять градусів, а потім за допомогою фізико-хімічних процесів та електрики - підігріває воду в системі опалення будинку.

Павло Гречкосей, теплотехнік:

В нас дуже гарно, що в Кілії близько вода - невеликі, дешеві свердловини, вода чиста - і ми можемо з неї брати тепло. Не по всій країні це можливо, але в основному у всіх регіонах воно працює.

На теплові насоси тут перейшли вже й деякі комунальні заклади. Як, приміром, цей дитячий садочок. Головна перевага, каже керівниця - більше не залежать від вугілля - та й температура у приміщеннях - стабільна.

Любов Кирнова, директорка дитсадка у Кілії:

Потому что как бы ту печку не топили - всё равно: начинали в три часа утра топить, до семи она нагрівалась, а это получается - мы только подходим, регулируем и получается, что хорошо.

Від вугілля поступово відмовляються і місцеві школи. Вже вирішено: до початку навчального року у трьох найбільших закладах поруч зі звичайними котлами встановлять нові, які можуть працювати на пелетах, тобто спресованих відходів чи деревообробки, чи сільгоспвиробництва.

Сергій Мергут, начальник відділу освіти і молодіжної політики Кілійської міськради:

Спілкуючись зі своїми колегами, які вже встановили, ми маємо позитивні відгуки: це все залежить від якості пелетів. Але попередньо кажуть, що це все рівно економічно вигідніше ніж купувати вугілля за такою ціною!

Ба більше: у громаді вже збираються закупити спец-обладнання для того, щоб можна було самостійно виготовляти такі пелети. Тоді економія та енергонезалежність будуть ще більшими.

В'ячеслав Чернявський, міській голова Кілії:

Купити цю установку, яка робить пелети - і ці же дерева, ці же гілки, які ми сьогодні вивозимо, листя, яке ми збираємо і вивозимо на сміттєзвалище, будемо робити пелети і давати на свої котли.

Щоправда, залишається питання: як готуватися до важкої зими пенсіонерам та соціально незахищеним громадянам, в яких немає коштів придбати нові котли чи дороге вугілля та дрова. Представники влади на місцях обіцяють подбати про них, але й звертаються до їхніх родичів: ще є час, щоб допомогти своїм близьким підготуватися до опалювального сезону.