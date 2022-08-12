росія використовує ЗАЕС як заручника - Подоляк [ Редагувати ]
росія використовує Запорізьку АЕС як заручника для закріплення на окупованих територій, проте агресором хоче виставити Україну.
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twittеr.
"Важко уявити, щоб член "Аль-Каїди" чи ІДІЛ сидів у ООН та "офіційно" звинувачував у агресії США чи Ізраїль. росія використовує ЗАЕС як заручника для фіксації окупованих територій, а Україну хоче виставити… агресором. Та дурнів, крім Медведєва, немає", - написав він.
Подоляк підкреслив, що єдиною загрозою для Запорізької АЕС є російські військові.
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