росія використовує Запорізьку АЕС як заручника для закріплення на окупованих територій, проте агресором хоче виставити Україну.

Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twittеr.

"Важко уявити, щоб член "Аль-Каїди" чи ІДІЛ сидів у ООН та "офіційно" звинувачував у агресії США чи Ізраїль. росія використовує ЗАЕС як заручника для фіксації окупованих територій, а Україну хоче виставити… агресором. Та дурнів, крім Медведєва, немає", - написав він.

Подоляк підкреслив, що єдиною загрозою для Запорізької АЕС є російські військові.