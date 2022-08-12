Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський подав законопроекти про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації.
Як йдеться на сайті Верховної Ради, відповідні законопроекти лише сьогодні було зареєстровано. Тексту обох документів поки немає.
Зазначимо, згідно з чинним законодавством загальна мобілізація та воєнний стан мали завершитися 23 серпня.
Верховна Рада у травні продовжувала їх на 90 днів.
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