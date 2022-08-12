У Пентагоні розповіли про успіхи української армії під Харковом [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Збройні сили України успішно протистоять російським окупантам під Харковом, про що розповіли у Пентагоні.
Про це повідомляє журналіст Foreign Policy Джек Детч, який цитує високопоставленого чиновника Пентагону.
Детч повідомив, що в Пентагоні бачать українські перемоги над російською армією, поблизу другого за величиною міста країни Харкова.
Успішна оборона міста відкинула росіян і вони мусили відступити.
по темі
Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, не бувши до нього підготовленою
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 200 окупантів
Росія зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей
Інформацію про військовополонених можна дізнатися за допомогою чат-боту у Telegram
Стало відомо, як виглядає міст Каховської ГЕС після того, як українські військові завдали по ньому ударів у середу, 10 серпня