Росіяни 11 разів відкривали вогонь по територіям п'яти громад Сумської області. Зафіксовано майже 200 прильотів.

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький в Telegram.

Росіяни обстріляли Юнаківську громаду з мінометів - було 15 прильотів. Також було зафіксовано 17 прильотів з РСЗВ.

З артилерії окупанти обстріляли Хотінську громаду - 10 прильотів. Також вони здійснено авіаційний удар (1 прильот) та відкрили вогонь з РСЗВ -10 прильотів. Внаслідок атаки спалено поле пшениці. Збитки підраховуються.

Ворог здійснив авіаудар по Миколаївській сільській громаді та два обстріли з РСЗВ, усього понад 60 прильотів.

Також росіяни обстріляли з мінометів Есманську громаду - було 4 прильоти, з артилерії (ймовірно САУ) - 37 прильотів. Ввечері ворог знову відкрив вогонь по громаді з мінометів - 4 прильоти. Внаслідок атак пошкоджено щонайменше 2 домогосподарства, паркан та господарські будівлі.

Окупанти обстріляли з артилерії Шалигинську громаду - було 4 прильоти, а також з реактивної артилерії - 30 прильотів.

На щастя, постраждалих серед людей немає.