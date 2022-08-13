Авіація ЗСУ за день завдала п'ять ударів по опорних пунктах і скупченню озброєння і техніки російських військ у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування "Південь".

Також ракетно-артилерійськими підрозділами був пошкоджений автомобільний міст дамби Нової Каховки, що виключило перекидання по ньому ворожої техніки.

Підтверджені втрати окупантів за день склали 46 солдатів, а також 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки.