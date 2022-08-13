Українська авіація завдала серію нищівних ударів по складах і опорних пунктах армії рф [ Редагувати ]
Авіація ЗСУ за день завдала п'ять ударів по опорних пунктах і скупченню озброєння і техніки російських військ у Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.
Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування "Південь".
Також ракетно-артилерійськими підрозділами був пошкоджений автомобільний міст дамби Нової Каховки, що виключило перекидання по ньому ворожої техніки.
Підтверджені втрати окупантів за день склали 46 солдатів, а також 15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки.
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